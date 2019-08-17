Исламабад, , 15:33 — REGNUM

16 августа в Нью-Йорке прошло специальное заседание Совета Безопасности ООН по проблеме Кашмира.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, постоянный представитель Пакистана в ООН Малиха Лоди, выступая перед журналистами вместе с постпредом КНР, отметила, что «Совбез отверг заявление Индии о том, что ситуация в Кашмире — ее внутреннее дело». Несмотря на то, что представители Индии и Пакистана не были допущены на заседание, проходившее в формате закрытых консультаций, Малиха Лоди считает, что «голос кашмирского народа услышали в ООН». Все пятнадцать членов Совета Безопасности заслушали доклад об изменении статуса индийского штата Джамму и Кашмир и о ситуации с правами человека в регионе.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.