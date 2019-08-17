Исламабад, , 14:39 — REGNUM

16 августа премьер-министр Пакистана Имран Хан провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию в индийском Кашмире.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в ходе беседы глава правительства Пакистана представил американскому президенту позицию своей страны по вопросу изменения статуса индийского штата Джамму и Кашмир. Разговор между двумя лидерами состоялся в преддверии специального заседания Совета Безопасности ООН, который впервые за пятьдесят лет «за закрытыми дверями» должен обсудить вопрос Кашмира. Говоря об итогах разговора, министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши отметил, что беседа прошла «в дружественной атмосфере» и продлилась более 20 минут. Таким образом, по словам министра, Пакистан представил свою позицию четырем из пяти постоянных членов Совбеза, за исключением Франции.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.