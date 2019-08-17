Исламабад, , 15:19 — REGNUM

16 августа министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Организация исламского сотрудничества (ОИС) потребовала, чтобы Индия прекратила режим комендантского часа в Кашмире.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, глава внешнеполитического ведомства Пакистана в специальном видеообращении сообщил, что ОИС осудила действия Нью-Дели в Кашмире и призвала снять ограничения на собрания и передвижение. Шах Мехмуд Куреши назвал заявление ОИС «дипломатической победой» Пакистана и отметил, что в лице ОИС «весь исламский мир» встал на сторону кашмирцев. Он также выразил надежду, что и Совет Безопасности ООН поддержит позицию Пакистана в этом вопросе.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.