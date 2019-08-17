Москва, , 12:47 — REGNUM

В регионах России 17 августа прошли малочисленные митинги и пикеты, организованные КПРФ в рамках общероссийской акции «За честные и чистые выборы». Поводом для проведения акции стали события в Москве, где из-за допущенных при сборе подписей нарушений ряд кандидатов не были допущены до выборов в Мосгордуму.

По данным наблюдателей из городов, где состоялись митинги, количество пришедших на них жителей оказалось в разы меньше, чем заявляли организаторы акций при подаче уведомлений об их проведении. В частности, в Биробиджане их оказалось 50 человек, в Красноярске — 45, на демонстрацию в Благовещенске вышли 15 человек, на митинг в Магадане — 30, в Кургане — 55.

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В Москве митинг КПРФ начался в 12:00 на проспекте Сахарова — там же, где 10 августа состоялся 20-тысячный концерт-митинг. По данным проекта «Белый счётчик», участие в коммунистической акции принимают около трёх тысяч человек. Прямую трансляцию с митинга ведут журналист Анна Шафран и блогер Илиас Меркури.

При этом за два дня до собственного митинга лидер КПРФ Геннадий Зюганов резко раскритиковал организаторов концерта-митинга 10 августа и предыдущих несогласованных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов. Он, в частности, назвал их «жуликами, проходимцами и мерзавцами», которые пытаются вернуть страну в «лихие 90-е», манипулируют молодёжью и отрабатывают полученные от Запада деньги.

Напомним, что митинги в Москве начались после того, как ряд кандидатов на выборах в Мосгордуму представил в избиркомы подписные листы с многочисленными нарушениями: поддельными подписями, данными умерших или несуществующих избирателей и т.д. В регистрации этим кандидатам было отказано, а проверка ЦИК подтвердила выявленные нарушения. Наиболее массовой акцией стал согласованный мэрией Москвы концерт-митинг 10 августа с участием популярных среди молодёжи рэперов и групп. Мероприятие, по сведениям МВД, посетили 20 тысяч человек.

Всего на выборы в Мосгордуму зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 44 — от КПРФ. В целом по России в выборных кампаниях разного уровня участвуют около 107 тысяч кандидатов. По данным Центризбиркома, зарегистрированы около 90% от всех кандидатов, подавших заявление об участии в выборах.