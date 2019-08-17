Ташкент, , 12:42 — REGNUM

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым обсудили в Ашхабаде перспективные направления дальнейшего развития узбекско-туркменских многоплановых связей, сообщает МИД Узбекистана.

Абдулазиз Камилов находится в Ашхабаде для участия в очередном раунде межмидовских политических консультаций.

«Министр передал теплое приветствие и искренние поздравления главы Узбекистана Шавката Мирзиёева президенту и братскому народу Туркменистана в связи с успешным проведением первого Каспийского экономического форума, в котором приняла участие узбекская делегация во главе с премьер-министром страны», говорится в сообщении.

Отмечалось, что благодаря твердой политической воле лидеров двух стран сегодня наблюдается беспрецедентная активизация взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и Туркменистаном.

«По итогам первого полугодия товарооборот составил 257 миллионов долларов, что в 2,8 раза больше показателя за аналогичный период предыдущего года», сообщает МИД.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в рамках ООН, СНГ, Международного фонда спасения Арала и других глобальных и региональных организаций.