Токио, , 12:50 — REGNUM

15 августа премьер-министр Японии Синдзо Абэ отправил ритуальное подношение синтоистскому храму Ясукуни, само существование которого вызывает негодование у соседних с Японией Китая и Южной Кореи. 15 августа в Японии — это день окончания Второй мировой войны, а в храме почитаются души погибших воинов, в том числе и преступников класса «А» и «Б», осужденных Токийским трибуналом. По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», депутат от правящей Либерально-демократической партии Японии, бывший министр обороны и ныне специальный помощник Синдзо Абэ Томоми Инада отправила от имени премьер-министра денежное подношение, именуемое в синтоизме «тамагуси-рё». Ранее Абэ, известный своими ревизионистскими взглядами на историю, совершал визиты в храм, что вызывало недовольство у соседей, а в 2013 году стало огромным ударом по двусторонним отношениям. После этого премьер воздерживается от посещений, однако некоторые соратники Абэ по ЛДПЯ регулярно чтят погибших за свою страну.