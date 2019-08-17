Токио, , 13:20 — REGNUM

КНР предпринимает шаги для того, чтобы не допустить национальные и частные рыболовные суда к спорным с Японией островам Сэнкаку (по-китайски Дяоюйдао). Пекин старается устранить все возможные препятствия для нормализации отношений с Токио, а также в преддверии визита председателя КНР Си Цзиньпина в Японию. Официальный Токио недоверчиво отнесся к таким действиям.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», в китайской провинции Фуцзянь на днях сообщили о старте нового сезона рыбной ловли в Восточно-Китайском море. В этот же день они получили предупреждение от властей «не приближаться к чувствительным водам».

Тем не менее, Японская береговая охрана заметила китайские корабли в территориальных водах Сэнкаку около четырех часов утра по местному времени.