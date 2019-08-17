Москва, , 12:38 — REGNUM

КПРФ должна взять большинство мандатов депутатов Московской городской думы, заявил один из участников акции протеста на проспекте Сахарова в Москве, экс-кандидат в мэры столицы Вадим Кумин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В свою очередь, депутат Мосгордумы шестого созыва Николай Зубрилин (КПРФ) предложил расширить полномочия городского парламента, чтобы тот мог отправлять в отставку министров правительства Москвы и префектов административных округов.

Как сообщало ИА REGNUM, на проспекте Академика Сахарова в Москве 17 августа проходит акция протеста КПРФ. Мероприятие согласовано с городской властью.