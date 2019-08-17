Белград, , 15:35 — REGNUM

Министерство культуры и информации Республики Сербия выступило с заявлением о водружении флага Косово на сербской средневековой крепости в Нови Брдо. Министерство считает, что «никакие пестрые ткани, имеющие неизвестное символическое значение, не могут служить какой-либо иной цели, кроме как стирать пыль веков с сербских жемчужин средневековой духовной жизни европейского и мирового культурного наследия». Об этом сообщает сербская телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Как заявили в министерстве культуры, мотивом для такого рода заявлений послужили нецивилизованные действия властей Косово, «движимые варварским сознанием и присваивающими объекты чужого культурного наследия из-за скудности своих исторических памятников».

«Мы призываем узурпаторов из так называемых «властей Приштины» продолжать действовать в том же духе на виду у значительной части албанской общественности и целого мира, поскольку они такими поступками только помогают Сербии, показывая, тем самым, мировому сообществу, в каком заблуждении оно находится», — говорится в заявлении.