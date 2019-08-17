Приштина, , 15:05 — REGNUM

Президент Евроатлантической партии Косово Милаим Зека заявил, что Специальный суд по расследованию преступлений АОК (Армии освобождения Косово) вызвал в Гаагу для дачи показаний Даута Харадиная, родного брата бывшего премьер-министра Косово Рамуша Харадиная. Об этом сообщает сербское информационное агентство Танюг.

Милаим Зека также отметил, что вызов в Специальный суд не был реальной причиной отставки самого Рамуша Харадиная. По его словам, экс-премьер принял решение об отставке из-за разногласий в правительстве Косово по диалогу с Сербией, в частности, с коалиционным партнером Харадиная Председателем Ассамблеи Республики Косово Кадри Весели.

По словам Зеки, отставка Харадиная была бы разумной, в случае, если бы против него Специальный суд выдвинул обвинения после дачи показаний свидетелей.