Приштина, , 13:04 — REGNUM

Сербский список (представители политической группы сербской общины в Республике Косово) решительно осудил попытки государственных структур Косово присвоить себе сербское культурное наследие. Представители группы расценивают акт водружения косовского флага на средневековой сербской крепости в Нови Брдо как проявление нецивилизованного поведения по отношению к культуре сербского народа. Об этом сообщает сербская телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

«Мы бы хотели напомнить Приштине, что водружение флага не означает овладение крепостью в Нови Брдо. Они могли бы могли установить его и на Луну, однако это не означает, что она принадлежит им, равно как и крепость в Нови-Брдо и церковь Святого Николая, которые, по существу, тоже не принадлежат им», — говорится в заявлении Сербского списка, переданном СМИ.

Представители группы считают, что такое вызывающие поведение — это проявление намерений партий косовских албанцев показать, что с сербским меньшинством они считаться не будут.