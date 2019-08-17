Стокгольм, , 15:17 — REGNUM

Фракция либералов в шведском парламенте призвала перенести посольство королевства в Иерусалим. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

Представитель внешнеполитической секции партии либералов Фредрик Малм призвал считать Иерусалим столицей Израиля. Если решение о признании Иерусалима столицей будет принято, то следующим шагом будет открытие посольства в Иерусалиме по примеру США. Однако, представители других партий выступают против данного шага, считая это фактором усиливающим напряженность.

Фракция либералов в шведском парламенте планирует внести инициативу о признании Иерусалима столицей Израиля. По мнению представителей либералов, признание Иерусалима столицей и перенос из Тель-Авива посольства станет фактором укрепления отношений между Швецией и Израилем.