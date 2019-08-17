Белград, , 12:48 — REGNUM

Министр юстиции Сербии Неля Кубурович прокомментировала освобождение из-под стражи бывшего бойца УЧК (Освободительной армии Косово) Томора Морины в Северной Македонии.

Албанское новостное агентство «Telegrafi» приводит текст письменного заявления Кубурович:

«К сожалению, при принятии Северной Македонией данного решения политические соображения снова были поставлены впереди права и правосудия. Это большой позор для международного права, а также тяжелый удар по семьям жертв, которые десятилетиями требовали справедливости для своих близких».

По словам сербского министра юстиции, властям Северной Македонии были предоставлены все документы, необходимые для принятия решения об экстрадиции Морины в Сербию, однако Верховный суд Северной Македонии принял решение вопреки свидетельствам и фактам.

Напомним, задержанный на границе между Северной Македонией и Косово Томор Морина был освобожден Верховным Судом Северной Македонии на том основании, что Сербия не предъявила документации, необходимой для его экстрадиции.