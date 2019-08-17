Приштина, , 14:35 — REGNUM

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Сербия будет продолжать вести кампанию против независимости Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, данное заявление было сделано на следующий день после того, как страны Большой пятерки призвали Косово и Сербию к возобновлению диалога и отказу от враждебных шагов: Косово должно было отменить пошлину 100% на товары из Сербии и БиГ, а Сербия — прекратить кампанию против независимости Косово на международной арене.

По словам Дачича, несмотря на то, что на Сербию и Косово оказывается давление со стороны стран Большой пятерки, это не принесет ничего нового:

«Приштина не снимет пошлину. Даже если будут назначены выборы, до тех пор пока они не завершатся, ничего не будет», — заявил Дачич.

Глава МИД Сербии подчеркнул, что Белград будет продолжать делать все возможное для того, чтобы предотвратить вхождение Косово в Интерпол (Международную организацию уголовной полиции) и ЮНЕСКО (специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры).

Также 14 августа глава канцелярии по Косово в правительстве Сербии Марко Джурич заявил, что Сербия будет продолжать защищать свои интересы в Косово.