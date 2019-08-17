Москва, , 12:20 — REGNUM

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с критикой олигархов на митинге 17 августа в Москве. Об этом передаёт корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Он рассказал, что русский народ когда-то победил ордынцев.

«Сегодня хуже ордынцев — российские олигархи», — сказал Зюганов. По его словам, ежегодно около 20 трлн рублей народного достояния продаётся, но больше половины этих средств передают не в бюджет, а «рассовывают по карманам».

Как сообщало ИА REGNUM, акция КПРФ 17 августа согласована с мэрией Москвы.