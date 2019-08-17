Кейптаун, , 12:49 — REGNUM

Генеральный совет адвокатов ЮАР раскритиковал оскорбительные высказывания личного характера, которые лидер партии Борцов за экономическую свободу ЮАР Джулиус Малема адресовал судьям страны во время своего выступления на празднике Национального женского дня, сообщил 16 августа африканский новостной портал «Maroela Media».

Малема заявил: «Образование должно быть бесплатным, чтобы дать возможность девушкам получить необходимые знания и в будущем стать успешными судьями. Таким образом мы бы избавились от некомпетентных слуг закона, которые прогибаются под угрозами со стороны политиков». Он также добавил, что нынешний состав судей представляет собой «травмированных стариков».

«Мы хотим, чтобы женщины-судьи не боялись политиков-мужчин и белых юристов-африканеров. Мы хотим, чтобы наши судьи могли с уверенностью сказать, что судебная власть в стране независима».

«Если судьи судят, исходя из того, кто стоит перед ними, они должны знать, что у нас не остается другого пути, кроме как взяться за оружие. Судьи могут спасти демократию в ЮАР, «— сказал Малема.

Высказывание Малемы последовало спустя всего несколько дней после того, как женщинами-судьями были вынесены два решения, оказавшиеся невыгодными для партии.