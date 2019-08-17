Тбилиси, , 11:50 — REGNUM

Трехлетний договор о сотрудничестве в военной сфере подпишут представители оборонных ведомств Грузии и США. Об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория на встрече с военным атташе США Стефани Бегли, передает 17 августа «Первый канал грузинского телевидения».

Грузинский министр отметил, что совместно с полковником Стефани Бегли и её командой Грузия планирует продолжить политику по укреплению оборонных возможностей страны.

Во время встречи Леван Изория вручил бывшему военному атташе США Джеффри Хартману государственную награду «Медаль Чести» и памятные подарки.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 июля по 9 августа в Грузии прошли учения стран НАТО и их партнеров Agile Spirit — 2019 («Проворный дух — 2019»). В манёврах приняли участие 3 тыс. человек из 14 стран.

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