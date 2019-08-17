Москва, , 11:21 — REGNUM

В Москве 17 августа запланировано проведение серии одиночных пикетов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на нескольких муниципальных кандидатов.

Пикеты будут посвящены поддержке незарегистрированных оппозиционных кандидатов в депутаты Московской городской думы. Акции стартуют в 14:00 на Страстном бульваре, в Чистых прудах и пересечении Сретенки и Сретенского бульвара.

Как сообщало ИА REGNUM, в 12:00 на проспекте Академика Сахарова начнётся согласованный митинг КПРФ.