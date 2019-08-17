Бишкек, , 11:21 — REGNUM

При обысках в доме у родственников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева была обнаружена крупная сумма денег и списки людей. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе МВД республики.

В ведомстве уточнили, что обыск был произведен с 8 на 9 августа в доме тестя Сейита Атамбаева, проживающего в Бишкеке. При обыске была обнаружена сумма в 170 тыс. сомов ($2440) и списки с указанием имен, населённых пунктов и номеров телефонов. Отметим, Сейит Атамбаев приходится сыном Алмазбек Атамбаеву.

Кроме того, милиция также обнаружила записи с общими расходами на сумму 2,25 млн сомов ($32,2 тыс.) и $318 тыс. По предварительной версии МВД, средства были направлены на финансирование участников незаконных акций во время ареста Атамбаева.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа отряд специального назначения «Альфа» предпринял попытку штурма резиденции бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. На защиту дома экс-президента вышли гражданские лица, которые оказали противодействие спецназовцам ГКНБ.

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