Москва, , 11:17 — REGNUM

Дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на заводские ходовые испытания, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России по Военно-морскому флоту капитан первого ранга Игорь Дыгало.

По его словам, подлодка вышла на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря. В ходе испытаний будет проверен ряд корабельных систем субмарины, в том числе системы связи и гидроакустики.

Как сообщало ИА REGNUM, первая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский» была спущена на воду 28 марта. Торжественная церемония спуска субмарины на воду прошла на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге.

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