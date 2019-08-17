Москва, , 11:10 — REGNUM

В эти минуты в Москве идут приготовления к согласованному митингу, передаёт 17 августа корреспондент ИА REGNUM.

Мероприятие пройдёт на проспекте Академика Сахарова и начнётся в 12:00. Уже сейчас на месте проведения акции собираются коммунисты. В частности, они развернули транспарант с лозунгом «За честные и чистые выборы!»

Массовая акция протеста проходит в преддверии выборов в Московскую городскую думу. Тем не менее, во время митинга могут быть подняты и другие темы, связанные с жизнью в городе.