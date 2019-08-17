Бишкек, , 10:57 — REGNUM

Лечение бывшего председателя правительства Киргизии Сапара Исакова будет назначено после планового обследования. Об этом 17 августа заявил адвокат бывшего премьер-министра Нурбек Токтакунов, сообщает издание 24.kg.

По его словам, членов семьи Исакова пока не пустили к пациенту, так как для этого необходимо иметь специальное разрешение суда, которое в выходные дни невозможно получить.

Напомним, 16 августа бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков был госпитализирован из СИЗО в Национальный госпиталь с диагнозом «Вертебробазелярная недостаточность».

Исаков обвиняется в коррупции при модернизации ТЭЦ, строительстве ипподрома в Иссык-Куле и реконструкции исторического музея.

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