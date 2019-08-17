Вашингтон, 17 августа 2019, 10:12 — REGNUM
Несмотря на кажущуюся странность идеи президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии, США стоило бы задуматься о создании рынка по торговле суверенными территориями, заявил журналист Леонид Бершидский в статье для издания Bloomberg.
Напомним, ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила о том, что Трамп неоднократно высказывал идею о покупке Гренландии.
Идея о покупке Гренландии была озвучена в США и в 1860-х годах, когда Вашингтон стремился окружить Канаду американскими территориями и таким образом убедить её в необходимости присоединиться к Соединённым Штатам.
Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме объяснили, зачем Трампу Гренландия