Вашингтон, , 10:12 — REGNUM

Несмотря на кажущуюся странность идеи президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии, США стоило бы задуматься о создании рынка по торговле суверенными территориями, заявил журналист Леонид Бершидский в статье для издания Bloomberg.

«Бывший премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен назвал идею президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии, самоуправляемой датской территории, несвоевременной апрельской шуткой. Идея Трампа может показаться странной (и даже невозможной), но это не означает, что нет смысла в том, чтобы задуматься о возрождении рынка суверенных территорий, который когда-то сделал США великими», — заявил Бершидский.

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила о том, что Трамп неоднократно высказывал идею о покупке Гренландии.

Идея о покупке Гренландии была озвучена в США и в 1860-х годах, когда Вашингтон стремился окружить Канаду американскими территориями и таким образом убедить её в необходимости присоединиться к Соединённым Штатам.

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