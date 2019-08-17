Ташкент, , 09:39 — REGNUM

Подготовку визита узбекистанского лидера Шавката Мирзиёева в Ашхабад обсудили министры иностранных дел Туркмении и Узбекистана Рашид Мередов и Абдулазиз Камилов. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Встреча глав внешнеполитических ведомств состоялась в Ашхабаде. Стороны также обсудили развитие межрегионального сотрудничества и укрепление культурно-гуманитарных связей.

Собеседники рассмотрели возможность запуска авиарейса Ашхабад — Ташкент, а также автобусного сообщения между городами Узбекистана и Туркмении. По итогам встречи министры подписали программу сотрудничества внешнеполитических ведомств на 2020−2021 годы.

Отметим, авиасообщение между Ашхабадом и Ташкентом было прервано в 2013 году из-за финансовых разногласий между сторонами. Профильные ведомства не уточняли причину разногласий.

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