Ашхабад, , 09:20 — REGNUM

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов планирует посетить Сингапур с государственным визитом в конце августа 2019 года. Об этом заявил министр иностранных дел республики Рашид Мередов, сообщает издание Orient.

Вопрос подготовки официального визита обсуждался на заседании правительства Туркмении. Бердымухамедов отметил, что его визит в Сингапур должен придать импульс развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Напомним, 11 июня 2019 года делегация Туркмении во главе с заместителем министра иностранных дел республики Берды Мятивым провела политические консультации в Сингапуре.

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