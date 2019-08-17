Луганск, , 09:19 — REGNUM

В Донбассе беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подвергся обстрелу в районе населенного пункта «Золотое-4». Об этом сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ.

БПЛА СММ ОБСЕ малого радиуса действия был запущен над линией фронта в Донбассе для мониторинга обстановки на предмет нарушения Минских соглашений.

Команда БПЛА услышала как минимум восемь выстрелов из стрелкового оружия в пределах 1−1,5 километров к востоку от «Золотого-4».

По оценке специалистов СММ ОБСЕ, выстрелы были направлены именно на БПЛА.

Повредить беспилотник не удалось и он благополучно покинул район обстрела.

Стоит отметить, что в Народной милиции Луганской Народной Республики ранее сообщили, что в районе «Золотого-4» украинские боевики концентрируют бронетранспортеры. При этом нахождение бронетранспортеров вблизи линии фронта запрещено Минскими соглашениями.

Таким образом, обстрел БПЛА СММ ОБСЕ был осуществлен украинскими боевиками для того, чтобы скрыть от наблюдателей размещенного в жилом секторе запрещенного минскими соглашениями вооружения.