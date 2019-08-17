Гонконг, Китай, , 08:53 — REGNUM

В Гонконге не утихают акции протеста. Сегодня, 17 августа, на протестную демонстрацию вышли представители сферы образования города.

Сотни учителей собрались в сквере Chater Garden несмотря на дождливую погоду. Затем они начали шествие в сторону резиденции главы гонконгской администрации Кэрри Лам.

Пока акция проходит в мирном русле. Её участники скандируют лозунги с критикой действий гонконгских властей и полиции.

Стоит отметить, что сегодня пройдут и другие митинги, в частности, в районах Hung Hom, To Kwai Wan и Kowloon Сity. Все они находятся в материковой части города. При этом полиция отказалась согласовывать эти акции — то есть они пройдут несанкционированно.

Кроме того, крупный митинг в Гонконге должен состоятся 18 августа.

Напомним, что в Гонконге уже третий месяц не утихают акции протеста. Первоначально дело было в законопроекте об экстрадиции, который гонконгская администрация собиралась принять. Этот законопроект позволил бы администрации выдавать подозреваемых континентальному Китаю. И хотя законопроект был отозван, протесты не утихли и теперь их участники требуют укрепления автономии Города от континентального Китая.