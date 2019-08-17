Вашингтон, , 08:44 — REGNUM

Власти США решили продлить лицензию, которая позволяет американским компаниям продавать корпорации Huaweiиз Китайской Народной Республики продукцию для поддержания работы её сетей и программного обеспечения мобильных устройств. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Дело в том, что 19 августа истекает срок действия временной генеральной лицензии, которая была выдана Huawei в мае 2019 года.

Напомним, что в мае 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, который вводит режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от неких иностранных угроз. Собственно, такой угрозой была названа китайская корпорация Huawei, продающая телекоммуникационное оборудование по всему миру.

Однако практически сразу власти США выдали Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней. Эта лицензия позволяет в обход санкций обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств Huawei.

Сейчас эта лицензия заканчивается, но в Вашингтоне решили продлить её ещё на 90 дней.

Тем не менее Трамп уже запретил всем государственным структурам использовать продукцию китайских корпораций Huawei и ZTE.