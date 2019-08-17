Вашингтон, , 08:38 — REGNUM

В Соединенных Штатах демократы в Палате представителей Конгресса обсуждают возможность выражения «глубокого недоверия» послу Израиля в США Рону Дермеру, сообщает McClatchy.

Отмечается, что это связано с решением израильских властей отказать во въезде в страну двум членам Конгресса США, известным своими пропалестинскими взглядами и критикой израильской оккупации, Рашиде Тлаиб и Ихлане Омар от Демпартии.

Как сообщало ИА REGNUM, решение отказать двум членам Конгресса в визах было объявлено вскоре после того, как президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху остановить их въезд в страну, утверждая, что они «ненавидят Израиль и весь еврейский народ».

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