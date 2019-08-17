Москва, , 08:13 — REGNUM

Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов считает, что стоимость датского острова Гренландия составляет порядка $10 трлн. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, американские СМИ утверждают что президент США Дональд Трамп решил купить у Дании крупнейший остров в мире — Гренландию. Официального подтверждения этой информации нет.

В Дании к такой информации отнеслись крайне негативно и заявили, что сейчас не колониальне времена, чтобы торговать территориями и населяющими их людьми.

Примечательно, что США в свое время уже предлагали Дании продать им Гренландию. Было это сразу после Второй мировой войны. Президент США Гарри Трумен предложил Дании $100 млн, но получил отказ.

По мнению профессора Ордова, Гренландию можно оценить в $10 трлн. Эту цифру он вывел исходя из значительно более мелких островов. Там расценки шли по $5 млн за квадратный километр. Но это были маленькие пустые острова.

«Гренландия перестает уступать по ценности Клондайку и цена сделки может достигнуть 10 триллионов долларов, а это уже более половины ВВП США и весьма сомнительная экономическая эффективность», — сказал Одров.

Напомним, что в Гренландии есть залежи ценных и редкоземельных металлов, а также месторождения нефти.