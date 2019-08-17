Токио, , 08:12 — REGNUM

Министерство обороны Японии утвердило план закупок истребителей F-35B у американской корпорации Lockheed Martin, сообщает пресс-служба японского оборонного ведомства.

Отмечается, что американские самолеты отвечают всем необходимым требованиям «истребителя Военно-воздушных сил ближнего действия и вертикальной посадки». Истребители будут куплены для японский авианосцев «Идзумо» и «Кага», уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония является крупнейшим покупателем истребителей пятого поколения F-35А. Токио планирует закупить 147 самолетов этой марки. Больше планируют заказать только ВВС Соединенных Штатов — 2000 машин.

Ранее сообщалось, что Япония изучает вопрос полноценного присоединения к программе производства истребителей пятого поколения F-35, но Пентагон склонен отклонить такую заявку.

Читайте также: СМИ: Япония хочет стать участником программы F-35