Токио, 17 августа 2019, 08:12 — REGNUM
Министерство обороны Японии утвердило план закупок истребителей F-35B у американской корпорации Lockheed Martin, сообщает пресс-служба японского оборонного ведомства.
Отмечается, что американские самолеты отвечают всем необходимым требованиям «истребителя Военно-воздушных сил ближнего действия и вертикальной посадки». Истребители будут куплены для японский авианосцев «Идзумо» и «Кага», уточнили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, Япония является крупнейшим покупателем истребителей пятого поколения F-35А. Токио планирует закупить 147 самолетов этой марки. Больше планируют заказать только ВВС Соединенных Штатов — 2000 машин.
Ранее сообщалось, что Япония изучает вопрос полноценного присоединения к программе производства истребителей пятого поколения F-35, но Пентагон склонен отклонить такую заявку.
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