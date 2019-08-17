Тбилиси, , 07:36 — REGNUM

Бывший генеральный директор «Рустави 2» Ника Гварамия учредил новую телекомпанию «Главный канал». Об этом он написал 16 августа на своей странице в Facebook.

Владельцем контрольного пакета акций является сам Гварамия. Он также пообещал в ближайшее время раскрыть информацию об инвесторах телекомпании, месте расположения и частоте вещания.

Экс-гендиректор «Рустави 2» попросил сторонников оказать материальную помощь, назвав это «инвестициями в западное демократическое будущее Грузии».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле телеканал «Рустави 2» перешел в собственность бывшего владельца Кибара Халваши. 9 августа прокуратура Грузии предъявила Нике Гварамии обвинение в умышленном нанесении денежного ущерба телекомпании.