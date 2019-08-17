Осло, , 05:21 — REGNUM

О желании венесуэльских властей и оппозиции возобновить переговоры заявили в норвежском МИД, сообщает Associated Press.

Внешнеполитическое ведомство Норвегии, которое выступает посредником между Каракасом и венесуэльской оппозицией, заявило о том, что обе стороны «подтвердили стремление найти согласованное и конституционное решение» в интересах народа Боливарианской республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 августа представитель венесуэльской оппозиции Сталин Гонсалес заявил, что норвежцы, которые приезжали в Каракас на переговоры, уехали, и что правительство было виной безрезультатности встречи.

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