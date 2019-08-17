Токио, , 05:06 — REGNUM

Закупка американских боевых самолётов F-35B одобрена японским минобооны, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Уточняется, что Япония намерена купить у американцев шесть этих самолётов в 2020 году. Затем, в течение трёх лет, они докупят ещё 12 машин. Цена одного самолёта составляет $130 млн, или 14 млрд иен.

Напомним, F-35B производит американская компания Lockheed Martin. Семейство самолётов F-35 — это истребители-бомбардировщики пятого поколения. Модификация F-35B — это истребители с укороченным взлётом и вертикальной посадкой.

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