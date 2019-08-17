Каракас, , 04:28 — REGNUM

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о намерении провести поскорей выборы в ныне контролируемую оппозицией Национальную ассамблею и сокрушить на выборах оппозиционеров. Об этом он заявил в эфире государственного телевидения.

«Я уже хочу провести выборы, хочу, чтобы Национальный избирательный совет и Национальное учредительное собрание созвали выборы… Мы устроим порку века правым заговорщикам», — заявил он.

Мадуро подчеркнул, что работа по подготовке выборов уже идет. В частности, уже готовятся списки кандидатов из представителей рабочего класса.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года законно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал руководство Единой социалистической партии ускорить подготовку к парламентским выборам в стране. Тогда он заявил, что выборы в Национальную ассамблею должны быть проведены «чем раньше, тем лучше».

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