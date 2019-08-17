Эр-Рияд, 17 августа 2019, 04:22 — REGNUM
О разочаровании Саудовской Аравии в антииранской политике США написала ведущая арабская газета «Al-Quds al-Arabi».
Отмечается, что Эр-Рияд начал «политику тихого отступления», перестав ориентироваться на Вашингтон. Саудовские власти поняли, что ни Штаты, ни Израиль по-настоящему не хотят воевать с Ираном.
Напомним, в минувшем месяце глава администрации иранского президента Махмуд Ваези заявил, что его страна «приветствует мирное решение проблем с Эмиратами и Саудовской Аравией, потому что это пойдет на пользу всем странам региона».
Между тем на фоне усиления активности йеменских хуситов, против которых выступает коалиция во главе с Саудовской Аравией, иранский дипломат Аббас Мусави заявил 16 августа, что Эр-Рияд и Абу-Даби хотят развалить Йемен.
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