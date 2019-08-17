Вашингтон, , 04:07 — REGNUM

Белый дом исключил ряд наименований китайской мебели, товаров для детей, а также модемов и маршрутизаторов из списка товаров, которые попадут под действие 10%-ых пошлин, сообщает агентство Reuters.

Ранее торговое представительство США опубликовало полный перечь товаров, которые исключаются из запланированного введения 10%-ых пошлин на общую сумму в $300 млрд. Согласно перечню, под пошлины не попадут детские товары, интернет-модемы и маршрутизаторы, ряд наименований химической продукции, а также библии и религиозные тексты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белый дом объявил о введении дополнительных 10%-ых пошлин на товары из Китая на общую сумму в $300 млрд. Китай отреагировал на это заявлением, что примет ответные меры и введет свои пошлины на американский импорт.

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