* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 03:57 — REGNUM

Автомобиль, в котором находился бывший министр обороны группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Садр Ибрагим, уничтожен авиаударом НАТО, сообщает «Афганистан.ру».

Ибрагим был убит на границе уездов Хакрез и Шах Валикот и провинции Кандагар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в провинции Белуджистан (Пакистан) убит Хафиз Ахмадулла — братэмира талибов («Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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