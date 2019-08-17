Кабул, 17 августа 2019, 03:57 — REGNUM
Автомобиль, в котором находился бывший министр обороны группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Садр Ибрагим, уничтожен авиаударом НАТО, сообщает «Афганистан.ру».
Ибрагим был убит на границе уездов Хакрез и Шах Валикот и провинции Кандагар.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в провинции Белуджистан (Пакистан) убит Хафиз Ахмадулла — братэмира талибов («Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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