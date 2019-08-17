Тегеран, 17 августа 2019, 03:21 — REGNUM
Создание ЗРК «Бавар-373» завершено в Иране, сообщает IRNA.
По данным иранского минобороны, зенитный ракетный комплекс будет представлен после 19 августа. Он рассчитан на поражение целей на высоте до 27 км в радиусе 200 км.
Напомним, «Бавар-373» позиционируется как аналог российского ЗРК С-300 «Фаворит». Разработка велась Тегераном несколько лет.
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