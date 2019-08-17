Оттава, , 02:40 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп и глава правительства Канады Джастин Трюдо обсудили протесты в Гонконге, сообщает пресс-служба канадского премьер-министра.

«Два лидера обсудили отношения с Китаем, а также длительный арест двух канадских граждан (в Китае — прим. ИА REGNUM ) и продолжающиеся протесты в Гонконге», — говорится в заявлении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил «крайнюю обеспокоенность» ситуацией в китайском Гонконге. Он призвал Пекин к осторожным действиям, а также к мягкому и уважительному обращению с людьми, которые якобы отстаивают законные интересы.

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