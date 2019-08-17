Дамаск, , 02:18 — REGNUM

Четыре селения в провинции Идлиб отбиты у террористов Сирийской арабской армией (САА), сообщает Syria al N.

Уточняется, что от боевиков освобождены Хорш-эт-Тавиля, Абдин, Магар-эль-Ханта и Хирбет-Абдин. Для окружения Хан-Шейхуна сирийским правительственным войскам нужно пройти ещё 16 км.

Тогда они смогут окружить Хан-Шейхун, находящегося пока под контролем «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 августа стало известно о том, что САА атаковала форпосты боевиков в Идлибе, а также в Хаме. Террористы понесли потери.

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