Вашингтон, , 01:42 — REGNUM

Десятилетней ядерной зимой закончилась бы ядерная война между Соединёнными Штатами и Россией, пишет Journal of Geophysical Research.

О последствиях такой гипотетической войны рассказали учёные трёх американских исследовательских учреждений, в том числе Национального центра атмосферных исследований.

В числе последствий названы пожары с гигантскими выбросами сажи в воздух. Зима наступит из-за сажи, которая ограничит прогрев атмосферы, поскольку образует плотные сажевые облака.

В среднем температура воздуха может снизиться на девять градусов. На развеивание сажи уйдёт порядка семи лет. И даже после этого естественный уровень света восстановится не сразу, а в течение трёх лет.

Другой проблемой могут стать муссоны в экваториальной части Тихого океана. На климат повлияют и заметные температурные колебания.

Учёные призвали не начинать ядерную войну, которая станет катастрофой для планеты.

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