Сеул, , 01:26 — REGNUM

О беспокойстве в связи с полётами ВКС РФ и ВВС Китая у границ зоны опознавания ПВО Южной Кореи заявили южнокорейские военные, пишет The Wall Street Journal.

По их данным, китайские и российские самолёты участили полёты на эти территории. Корейцы предполагают, что со стороны Москвы и Пекина идёт проверка южнокорейской систем ПВО, а также разведка в отношении американского контингента на территории Южной Кореи.

Уточняется, что учащение полётов идёт уже в течение двух лет. Если два года назад таких полётов было 77, то за минувший год полёты РФ и КНР зафиксированы 140 раз.

В этом году российские военные самолёты совершили, по данным Южной Кореи, 14 полётов в зону опознавания ПВО, а китайские — 30 раз. Южнокорейские военные назвали эту ситуацию целенаправленным патрулированием.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о таком полёте российских Ту-142 недельной давности сигнализировало южнокорейское минобороны.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ Южной Кореи: российские самолёты вновь входили в зону действия ПВО