Бейрут, , 01:24 — REGNUM

Ливанское движение «Хезболла» намерена встать на защиту Ирана в случае военного конфликта в Персидском заливе, заявил глава движения шейх Хасан Насрулла в эфире телеканала Al Manar.

«Те, кто толкают регион к войне, должны понимать, что фронт сопротивления сейчас включает Палестину, Ливан, Сирию, Ирак, Иран и Йемен», — заявил он.

Насрулла подчеркнул, что эти силы будут готовы встать на защиту Ирана в случае масштабного конфликта. Он также напомнил, что бойцы «Хезболлы» помешали Соединенным Штатам осуществить свои планы в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана бригадный генерал Хоссейн Салами заявил, что «Хезболла» сможет победить и уничтожить Израиль в войне без посторонней помощи. Он также отметил, что несмотря на попытки США подорвать влияние Ирана на Ближнем Востоке, иранское влияние лишь возросло.

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