Кишинёв, , 01:15 — REGNUM

Парламент Молдавии на заседании 16 августа утвердил в должности судей Конституционного суда экс-судью Апелляционной палаты Кишинева Домнику Маноле и депутата от Партии социалистов Владимира Цуркана. Как передает ИА REGNUM, в тот же день все шесть утвержденных судей из нового состава Конституционного суда Молдавии принесли присягу.

Ранее правительство назначило судьями КС Любовь Шову и Николая Рошку, а Высший совет магистратуры — Сергея Цуркана и Эдуарда Абабия.

Судьи КС Молдавии назначаются на шестилетний срок.

Напомним, 26 июня все шесть судей Конституционного суда Молдавии объявили об отставке.

КС Молдавии в последние годы был подконтролен находившейся у власти Демпартии и лично олигарху Владимиру Плахотнюку. Когда парламент назначил новое правительство, Плахотнюк отказался отдавать власть и через Конституционный суд попытался распустить парламент и удержать власть.

Лишь после того, как 14 июня Демпартия объявила о передачи власти законному новому руководству, а Плахотнюк покинул страну, Конституционный суд отменил свои решения.

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