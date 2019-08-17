Лондон, , 01:10 — REGNUM

Усиление давления на Иран со стороны Соединенных Штатов и Великобритании лишь способствует обострению ситуации в Персидском заливе, считают в российском посольстве в Лондоне.

Также дипломаты заявили об обеспокоенности ситуацией на Ближнем Востоке. В посольстве подчеркнули, что преодолеть кризис возможно лишь благодаря созданию системы региональной безопасности.

«На днях в ходе встречи в МИД Великобритании мы ознакомили с нашей концепцией британскую сторону… Ожидаем от коллег вдумчивой оценки Концепции и возможных конструктивных соображений по содержанию документа», — добавили в посольстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа Гибралтар освободил арестованный ранее иранский танкер Grace 1. После инцидента с танкером Великобритания потребовала от Ирана гарантий не отправлять этим танкером нефть в Сирию.