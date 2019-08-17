Лондон, , 00:56 — REGNUM

Полёт принца Гарри с женой Меган Маркл частным самолётом осудили его соотечественники — экоактивисты, пишет The Sun.

Экологическая организация Friends of the Earth (по-русски — «Друзья Земли») не оставила без внимания полёт четы на Ибицу (Испания). Так, активист этой компании Аарон Кили упрекнул принца, радеющего за чистоту воздуха: мог бы ехать поездом и потом — по морю, а не загрязнять воздух выбросами от частного самолёта.

Поводом для критики стал полёт принца Гарри с женой на Ибицу на самолёте бизнес-класса Gulfstream 550. Упрёк связан с тем, что герцог Сассекский буквально месяц назад на Сицилии публично призывал защищать природу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля от экоактивистов претерпел британский премьер-министр Борис Джонсон, которого они не пускали в Букингемский дворец.

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