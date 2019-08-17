Иерусалим, , 00:42 — REGNUM

Израильская система противовоздушной обороны «Железный купол» сбила выпущенную из сектора Газа ракету, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на официальной странице в Twitter.

«Срочно: ракета была только что выпущена из сектора Газа по Израилю. К счастью, ракета была перехвачена системой ПВО «Железный купол», — говорится в сообщении.

Подробностей об атаке, а также об ответных действиях израильской армии пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Соединенные Штаты задумались о приобретении израильской системы ПВО «Железный купол». Решение о покупке израильских комплексов было принято из-за большой эффективности «Железного купола», показанной при защите территории Израиля от палестинских ракет.

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