Вашингтон, , 00:23 — REGNUM

Проблемы ядерной и ракетной программ Северной Кореи будут обсуждаться в Японии при участии представителя Соединённых Штатов 19−20 августа, сообщает Госдеп.

Уточняется, что визит в страну восходящего солнца намерен нанести американский спецпредставитель по Северной Корее Стивен Бигэн. В Токио он пробудет два дня, и 20 августа отправится в Южную Корею обсуждать те же проблемы. На Юге он пробудет до 22 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 августа Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

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