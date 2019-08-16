Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 23:33 — REGNUM

Сотни протестующих мусульман прошли маршем по улицам Сринагара после пятничной молитвы в Кашмире, 16 августа передаёт агентство Reuters.

Полиция Индии (cc) ellen reitman

Демонстрация закончилась столкновением с индийской полицией — протестующие закидали полицейских камнями, те ответили слезоточивым газом.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа Совет Безопасности ООН провёл заседание по ситуации в Кашмире.

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